Marcianise. Centro estivo per bambini e ragazzi.

Scade martedì 30 luglio il termine per presentare le domande di adesione al centro estivo 2024 organizzato dall’amministrazione comunale di Marcianise. L’avviso è rivolto a 100 unità comprendenti bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni, la graduatoria verrà stilata tenendo conto dell’ISEE, con priorità per i ragazzi facente parte di nuclei familiari disagiati o assistiti dai servizi sociali comunali. Il centro sarà attivo probabilmente da quanto si apprende, dal 5 agosto fino al 14 settembre dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle 17,30. Di seguito il link per scaricare la domanda di adesione.

https://www.comune.marcianise.ce.it/it-it/download/modulo-di-iscrizione-396683-4-1578-060b9641e67b7877e76b15deef26f5ae

Ulteriori informazioni sul sito del comune di Marcianise.