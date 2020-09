Marcianise, chiusa al pubblico la biblioteca

Marcianise (Caserta) – Il covid con la sua emergenza continua a far discutere non solo per i vari contagi, ma anche per l’imminente apertura delle varie scuole.

A Marcianise la biblioteca è stata interdetta al pubblico, in quanto per far fronte al ritorno a scuola dei ragazzi, c’è bisogno di spazi oltre naturalmente ai banchi, i dispenser per la sanificazione delle mani e presumibilmente anche di personale. La biblioteca che si trova in via Vespucci ,dunque, per l’intero anno scolastico 2020/2021 chiuderà i battenti a coloro che volevano in qualche modo andare a leggere un libro oppure a cercare un momento anche di studio per motivi di lavoro o altro.

Il commissario prefettizio della città in provincia di Caserta ha emesso un delibera commissariale della quale riportiamo uno stralcio e/o un sunto “Appare ineluttabile la necessità di destinare le strutture Comunali ad uno dei servizi primari che il Comune deve garantire e cioè la Pubblica Istruzione anche in ossequio alle specifiche previsioni del Piano Scuola’ , questa la sintesi del provvedimento emesso a firma del commissario Michele Lastella.

La biblioteca ‘Gaetano Andrisani’, dunque assumerà una nuova veste cambiando radicalmente le proprie abitudini. La biblioteca è sempre stata vissuta dalla comunità come un centro culturale abbastanza vivo, un luogo accogliente dove produrre e condividere idee e conoscenze, scoprire interessi e coltivare passioni, raccogliere e valorizzare la cultura della memoria locale, anche attraverso la fruizione e la digitalizzazione dell’Archivio storico dell’Annunziata qui conservato.

Un luogo pubblico pensato per essere di tutti e per tutti che ha sempre arricchito la città di uno spazio multifunzionale. Infine qualche dato sulla struttura, i dati ufficiali registrati nell’Anagrafe delle Biblioteche dell’ICCU rivelano che nel 2019 la biblioteca ha registrato 25.300 presenze reali, un grosso bacino d’utenza diversificata che da anni riempie le sale per motivi di studio, ricerche ed attività sociali e ricreative.