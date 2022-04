Marcianise, chiusura strada per demolizione palazzo

Con l’ordinanza dirigenziale 40/2022 del Comune di Marcianise è stata disposta la chiusura temporanea per il giorno 8 Aprile, dalle ore 14.30 alle ore 20:00, di Via Novelli dall’incrocio di via Garigliano all’incrocio con via Merola angolo via Marte, con obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Novelli, obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da via Fuccia e via Calabria ed obbligo di proseguire verso via Marte.

La chiusura del tratto stradale dovrebbe essere di 3 giorni i lavoro potrebbero e dovrebbero procastinarsi ancora.