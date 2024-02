Un grave lutto ha colpito Marcianise, ci ha lasciato l’Assessore Antonio Golino.

U n gravissimo lutto ha colpito la comunità di Marcianise è mancato stamani, l’Assessore alle politiche sociali, Antonio Golino. Professionista della fiscalità e della previdenza sociale, era titolare di un CAF molto competente, conosciutissimo e stimatissimo in tutta la provincia di Caserta. Antonio è stato anche molto attivo nel campo associazionistico, dapprima con l’associazione Baia Felix per la rivalutazione del litorale domizio e successivamente con l’Associazione CAPA Tosta 4.0, di cui è stato lo storico Presidente, occupandosi del recupero delle tradizioni sociali di Marcianise. Lascia l’addoloratissima moglie Angela e il figlio Raffaele a cui vanno le nostre sentitissime condoglianze, per una perdita irragionevolmente inaspettata. L’amico di tutti sempre allegro e pacato, che sapeva in ogni occasione dire la sua con garbo e raffinatezza. La salma arriverà dall’ospedale Cardarelli di Napoli a Marcianise, domani 8 febbraio dopo le 14.00 nella chiesa di San Giovanni Paolo II dove si svolgerà la cerimonia religiosa. Buon viaggio Antonio.