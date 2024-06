Marcianise. Concerto di fine anno scolastico per l’Orchestra dell’I.C. “Aldo Moro”

Applausi e sala gremita per gli allievi del percorso musicale dell’I. C. “Aldo Moro” di Marcianise, giovedì scorso infatti alle ore 19 c’è stato il tradizionale concerto di fine anno scolastico presso l’Auditorium “Domenico Piccirillo” della Chiesa San Giovanni Paolo II di Via Clanio. Appuntamento sentito che va a fare da chiosa ogni anno come conclusione di un percorso per alcuni ed invece come crescita per altri, l’orchestra infatti che si è esibita era formata da oltre quaranta elementi del triennio della Scuola Secondaria di I grado tutti insieme accomunati da un fattore importante che è la musica. Gli allievi sapientemente preparati e guidati dai maestri Domenico Birnardo per la Tromba, Francesco Saverio Di Lillo per il clarinetto, Luigi Ciriello per il violino e Genoveffa Venoso per il pianoforte hanno eseguito un programma variegato e di spessore musicale. Studi come “L’allievo” di Beyer o “Fischiettando”, passando per i classici come il Love Theme de “Il Padrino” di Nino Rota così come “Romeo e Giulietta”, “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone, “Forrest Gump” di Alan Silvestri, “Barcarola” di Jacques Offenbach, lo spiritual “When the saints go marching in” di Louis Armstrong, “Stand by me” di di Ben E King, “Quien Serà” di Pablo Beltran Ruiz. Come apertura del concerto l’ensemble dei glockenspiel diretta dai maestri Paolo Di Fuccia e Luciana Cenname ha eseguito “Nuvole Bianche” di Luigi Einaudi ed il coro ha intonato “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri. Gran finale con l’orchestra ed il coro a suonare e cantare l’Inno Nazionale che ha fatto ovviamente alzare in piedi tutti i presenti con la mano sul cuore. Applausi a scana aperta per tutti e saluti finali del dirigente scolastico dott. Lorenzo de Simone che ha sottolineato come questi giovani musicisti e quindi l’orchestra siano il fiore all’occhiello dell’Istituto di Via Tagliamento che ancora una volta nel suo rione ha dato dimostrazione di una ottima offerta formativa per i ragazzi che con questo concerto hanno chiuso l’anno scolastico 2023/24 in maniera egregia dopo essersi già distinti a maggio in altre due occasioni musicali particolari, con l’orchestra verticale territoriale junior a Paestum ed alla rassegna delle orchestre giovanili a Caserta al “Mayfest” senza dimenticare tutti gli altri appuntamenti che dallo scorso settembre si sono susseguiti durante l’anno sul territorio ed in Provincia dove l’orchestra magistralmente ha preso parte.