Marcianise. Convenzione tra il Comune e la società Pet s.r.l. per servizio di cremazione di animali domestici.

La giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha approvato una delibera di indirizzo per la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di Marcianise e la società Pet srl per consentire ai residenti di usufruire del servizio di cremazione di animali domestici, senza restituzione delle ceneri, a condizioni vantaggiose.

La convenzione prevede la possibilità di prenotare tutti i giorni il servizio telefonicamente dalle ore 8 alle 18 con il prelievo della salma entro 4 ore e il trasporto dalla residenza alla sede della Pet srl con la successiva cremazione mediante incenerimento.

Al proprietario verrà poi rilasciato l’attestato di cremazione, insieme alla richiesta di cancellazione dall’anagrafe canina delI’ASL, e riservato uno spazio all’interno del cimitero virtuale attraverso la pubblicazione di un post con foto, nome e ricordo dell’animale deceduto, visitabile collegandosi al link www.scpet.it e sui canali social Instagram e Facebook.

La Pet srl, inoltre, si assumerà l’impegno, in caso di inadempienza da parte dell’Asl, ente responsabile della raccolta delle carcasse degli animali randagi sulle strade pubbliche, di provvedere al loro recupero e incenerimento, senza oneri a carico del Comune.

“Con questa delibera – ha affermato il vicesindaco con delega all’Ambiente, Pasquale Salzillo – abbiamo voluto confermare la nostra attenzione nei confronti delle famiglie che possiedono un animale da compagnia. Si tratta solo della prima iniziativa che va in questa direzione. E’ nostra intenzione anche realizzare un’area dedicata agli animali dove correre e muoversi in sicurezza liberamente. Stiamo valutando altri progetti per la tutela della salute e della dignità degli animali che presto renderemo pubblici alla città’.

Comunicato.