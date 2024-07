Marcianise. Convocata per domani la seduta del Consiglio Comunale.

Martedì 02 luglio 2024, alle ore 17.30, è stato convocato dal Presidente Antimo Zarrillo il Consiglio Comunale.

L’ordine del giorno prevede la presentazione, discussione ed eventuale approvazione di tre mozioni. Tra i punti salienti, si evidenzia anche l’approvazione del regolamento per i contributi e i patrocini, un passo cruciale per sostenere le iniziative locali e promuovere la partecipazione attiva della comunità. Inoltre, verranno affrontati alcuni debiti fuori bilancio.

L’adunanza è pubblica, e tutti i cittadini interessati sono invitati ad assistere in presenza presso l’aula consiliare. Per coloro che non potranno partecipare fisicamente, sarà possibile seguire la diretta streaming della seduta sul sito ufficiale del Comune.