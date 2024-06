Marcianise. Convocato il consiglio comunale.

Convocato il Consiglio Comunale per il giorno 26 giugno 2024 alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

“All’ordine del giorno sono previsti numerosi e importanti argomenti – dichiara il Presidente del Consiglio Antimo Zarrillo – tra cui diverse mozioni, alcune variazioni di bilancio, l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024 e varie proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. Il dibattito sarà un’occasione per discutere e deliberare su questioni di rilevante interesse pubblico e amministrativo. Invito caldamente tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo importante momento di vita politica e amministrativa. E’ possibile assistere – conclude il Presidente Zarrillo – ai lavori del Consiglio Comunale sia in presenza presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale, sia attraverso la diretta streaming che sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune”.