Marcianise. Convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori per le elezioni europee.

Convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori del Comune di Marcianise per le elezioni di sabato e domenica 8 e 9 giugno 2024. IL SINDACO

• Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 i comizi per lo svolgimento della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 9:00, per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024.