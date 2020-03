Marcianise. Coronavirus: Agli infermieri viene negato il tampone

” Non serve fare i tamponi a tutti. Basta un controllo a campione” . Queste sarebbero, secondo una denuncia fatta Nursing up, il sindacato degli infermieri, a seguito della notizia del contagio del Primario del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale di Marcianise. Il sindacato ha scritto all’ASL, alla Regione e al Prefetto, inviando per conoscenza anche alla Procura della Repubblica una denuncia di inadempimento e di messa a rischio della tutela dei lavoratori.

La Direttrice Sanitaria subito avrebbe predisposto i tamponi faringei per tutto il personale del reparto, in particolare quelli che sono stati a stretto contatto con il medico; ma l’analisi di tutti i i tamponi sarebbe stata fermata appunto dal Diretto Generale, che avrebbe optato per una verifica a campione.

Si riporta la lettera inviata alle autorità: