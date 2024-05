Marcianise. Da settembre mense plastic-free nelle scuole dell’infanzia.

DA SETTEMBRE MENSA SCOLASTICA PLASTIC FREE IN TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO

L’ufficialità è arrivata nel corso dell’ultima riunione della commissione mensa presieduta dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Cicchella, con i consiglieri comunali Marina Moretta e Giovanni Pratillo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, della scuola, dell’azienda che eroga il servizio e anche del personale addetto alla cucina e alla refezione.

L’iniziativa, già partita in via sperimentale presso il plesso Pascoli dell’Istituto comprensivo Giovan Battista Bosco, consentirà l’eliminazione della plastica monouso nelle mense grazie all’installazione di lavastoviglie e all’utilizzo di piatti e posate in plastica lavabili.

Inoltre, sono stati già installati, in tutte le scuole dove è previsto il servizio di refezione, degli erogatori d’acqua potabile controllata e saranno consegnate a settembre a tutti i bambini delle borracce con lo stemma del Comune di Marcianise, in modo da poterle utilizzare ed eliminare le classiche bottigliette in plastica.

La riunione è proseguita con la lettura della relazione tecnica HACCP del dottore Salvatore Argenziano e un’analisi approfondita sull’andamento del servizio da cui sono emersi riscontri favorevoli da parte di tutti i componenti della commissione in relazione al miglioramento delle qualità della mensa scolastica.