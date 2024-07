Marcianise. Dibattito sull’autonomia differenziata.

Il PD di Marcianise, apre un dibattito giovedì 18 luglio presso il Palazzo Monte dei Pegni di Marcianise, “Verso il referendum contro l’autonomia differenziata, a difesa della giustizia sociale e dell’uguaglianza dei diritti” Saranno ospiti della discussione: Susanna Camusso (Senatrice della Repubblica italiana), Massimo Villone (Professore emerito di diritto costituzionale), Giovanni Barretta (Membro dell’intergruppo parlamentare Sud) e saranno moderati dalla giornalista Rosaria Capacchione. La discussione partirà dagli incontri avuti con la CGIL e le altre rappresentanze locali firmatarie del referendum. I promotori del referendum lamentano una progressiva perdita economica e di crescita del territorio, che spacchetterà alcune competenze statali per spaccare il paese nei diritti, creando cittadini di serie a e di serie b. La crescita economica del sud, verrà bloccata e retrocessa, lamentano i promotori, su diverse areee, quali: i trasporti, il sistema sanitario nazionale, la scuola, la stesura dei contratti collettivi nazionali. L’autonomia differenziata creerà un ulteriore divario, tra nord ricco e sud povero privandolo dei mezzi necessari alla crescita e allo sviluppo, nel distruggere i diritti e le tutele universali. Attualmente il comitato promotore dei referendum è composto da varie entità, quali le sigle sindacali CGIL e UIL, le rappresentanze dei partiti politici, PD, M5S, AVS-Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Centro Democratico, + Europa, PCI, di diverse associazioni quali: coordinamento No Autonomia differenziata, ARCI, ANPI, LIBERA, LEGAMBIENTE, WWF, ACLI, SUNIA, AUSER, Compagno è il Mondo, Coordinamento per la democrazia costituzionale, nonché realtà diverse come, Centro sociale EX CANAPIFICIO, Comitato Città viva, CASERTA DECIDE, Rain arcigay, NERO E NON SOLO, Laboratorio sociale Millepiani, Comitato Villa Giaquinto. Resta comunque aperto ad altre realtà, che vi vogliano aderire. Di tanto si discuterà nell’incontro di Marcianise, ma altri incontri sono previsti sul territorio. Ogni comune della provincia avrà il suo banchetto per la raccolta firme.