Marcianise. domenica 12 novembre prende il via, SALUTE IN PIAZZA.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Trombetta, nell’ambito delle politiche di prevenzione della salute rivolte ai cittadini, in collaborazione con il Distretto sanitario 16, ha programmato una serie di eventi denominati “La Salute in Piazza”.

Durante la giornata sarà inoltre possibile prenotarsi per i futuri screening di prevenzione del ca della mammella e della cervice uterina e si consegneranno i kit per la prevenzione del tumore al colon.

“La sinergia avviata tra l’Amministrazione Comunale e il Distretto sanitario 16 – ha commentato l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio Golino – ci ha consentito di offrire ai cittadini di Marcianise una importante possibilità per tutelare la loro salute. Siamo convinti che il lavoro di squadra tra diverse istituzioni sia fondamentale per il territorio. Ci auguriamo che l’evento programmato per domenica 12 novembre sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti. E’ necessario capire che la prevenzione può fare tanto perché può salvare la vita a tante persone, si tratta di un’azione importantissima che come Istituzione abbiamo il dovere di sostenere e incentivare”.