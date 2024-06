Marcianise e ambito C05. Erogazione di contributi per l’acquisto di parrucca.

I Servizi Sociali ed Ufficio di Piano dell’Ambito C05, hanno attivato un’erogazione di contributi per le donne che sottoposte a chemioterapia hanno bisogno dell’acquisto di una parrucca. Il contributo economico di acquisto, fa parte dei progetti al fine di attuare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia. Le donne destinatarie del provvedimento, sono donne affette da alopecia da terapia oncologica chemioterapica, di qualsiasi età, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale C05 – Comune di Marcianise, Comune di Macerata Campania, Comune di Portico di Caserta, Comune di Capodrise, Comune di San Marco Evangelista, Comune di Recale per consentire alle stesse di acquistare una PARRUCCA costituente ausilio tecnico, non ricompreso nel Nomenclatore tariffario previsto dal Decreto Ministeriale n. 332 del 27/08/1999. L’entità del contributo “una tantum” è di € 299,95 pro capite per complessivi 10 beneficiari. I contributi saranno concessi alle interessate che ne faranno richiesta fino a concorrenza delle risorse assegnate all’Ambito territoriale C05. Nel caso la spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca risulti inferiore ad € 299,95, il contributo concesso sarà equiparato all’importo della spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto. Per ottenere il beneficio, va presentata apposita domanda utilizzando l’apposito modello di domanda, predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito C05.

La richiesta di contributo o di rimborso dovrà essere inviata tramite PEC al seguente indirizzo

di posta certificata: udpc05@pec.comune.marcianise.ce.it, specificando nell’oggetto “Domanda

per la concessione di contributi economici e/o rimborsi spese per donne con alopecia”. I dati personali a cui l’ambito Territoriale C05 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il modello di domanda è reperibile al seguente link:

https://www.comune.marcianise.ce.it/it-it/download/modello-di-domanda-393555-4-1578-6c6c941f1f17dfdc9b81b0796ddb1a67