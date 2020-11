Marcianise ed Orta di Atella ancora zona rossa

Confermata la zona rossa per i territori di Marcianise ed Orta di Atella, nel casertano

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, con la quale ha disposto la proroga delle misure restrittive per i due comuni, si tratta di una mini-proroga che resterà in vigore fino alla data del prossimo 7 novembre come sancisce l’ordinanza 88 di questa sera.

Ecco cosa prevede l’ordinanza nel dettaglio:

Con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 7 novembre 2020, con riferimento al territorio del Comune di Orta di Atella (CE) e al centro urbano del Comune di Marcianise (CE), sono prorogate le seguenti misure, già disposte con ordinanza n. 84 del 25 ottobre 2020 e relativi chiarimenti:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;

b) divieto di accesso nel territorio comunale;

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) sospensione delle attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020.

Ci sono state alcune manifestazioni di protesta nelle scorse giornate e non se ne escludono altre