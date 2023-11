Marcianise. Festa nazionale degli alberi 2023.

Si è svolta nella mattinata di ieri, 21 novembre, presso tutti gli Istituti Comprensivi del territorio Comunale, la cerimonia della festa dell’albero. Si rinnova la festa della natura per insegnare ai più piccoli il rispetto per il verde. L’amministrazione ha celebrato, insieme alle scolaresche, che hanno animato la mattinata presentando i lavori realizzati e intonando canti, la Giornata nazionale degli Alberi, ricorrenza istituita allo scopo di valorizzare il ruolo fondamentale che boschi e foreste svolgono per il nostro ecosistema.

Il sindaco Antonio Trombetta, l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Cicchella, i consiglieri comunali Antimo Rondello e Angelo Ricciardi, si sono recati presso i diversi plessi scolastici per confrontarsi con gli studenti sul tema della tutela dell’Ambiente per un futuro migliore, piantando un albero nel giardino di ogni istituto.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Cicchella, ha ricostruito l’evoluzione di questa ricorrenza, ricordando la sua prima celebrazione avvenuta con l’Arbor Day nel 1872 negli Stati Uniti dal Governatore dello Stato del Nebraska e più tardi in Italia nel 1898 per iniziativa dal Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, fino alla sua più recente codificazione avvenuta con la Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 che conferma l’obbligo per i Comuni con più di 15mila abitanti di piantare un albero per ogni nato a partire dal 16 febbraio 2013, individuando un’area sul proprio territorio comunale da destinare a forestazione urbana, con uso di piante autoctone, obiettivo che l’Amministrazione Comunale ha programmato di realizzare puntualmente.