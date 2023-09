Marcianise. Giovedì al Liceo Quercia il seminario finale Scuola-Viva

Marcianise. ” Con il Programma Scuola-Viva abbiamo voluto realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti per costruire i saperi in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la comunità locale al fine di assicurare, consolidare e valorizzare la piena adesione e l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali”.

Con queste parole,il Dirigente Scolastico del Liceo ” Federico Quercia“, Dott. Diamante Marotta, ha annunciato il Seminario Finale del Programma Scuola-Viva-PR CAMPANIA FSE +2021/2027 “RavViva la Scuola”.

L’evento si svolgera‘ giovedi’ 28 settembre 2023 alle ore 16.00 presso la sede centrale del Liceo ” Quercia ” in via Gemma, n. 54.

Anima del progetto Scuola Viva e’ stata l’Assessore Regionale Lucia Fortini che, attraverso la Giunta Regionale della Campania, ha introdotto la proposta progettuale “Scuola Viva” che prevede la programmazione di nuovi interventi con l’obiettivo di rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Scuola Viva e’un programma tiene aperte le scuole anche il pomeriggio per progetti scolastici che spaziano dalle materie di base alla comunicazione, dal teatro alla musica.

“Il progetto “Scuola Viva” – ha dichiarato l’assessore Lucia Fortini – rappresenta un vero e proprio modello educativo incentrato sui giovani che apre le scuole al territorio e alla comunità scolastica con attività laboratoriali multidisciplinari, in continuità con l’azione di contrasto alla povertà educativa già avviato negli anni scorsi”.

Ad aprire i lavori il Dirigente Scolastico Marotta, che salutera’ la platea e presentera’ il programma di Scuola Viva svolto dal Liceo ” Quercia”.



A seguire sono previsti gli interventi della Dott.ssa Raffaella Fernanda Alloni – Direttore Selform Consulting srl- che trattera’ la tematica ” L’esperienza di Alternanza Scuola- Lavoro”; della Dott.ssa Monica Russo -Associazione Logos Formazione- che affrontera’ l’argomento ” Le attivita’ di orientamento”;del Dott. Raffaele Pomponio A.S.D. – Basket Succivo– che analizzera’ l’argomento ” Le questioni proposte, un successo formativo”.

Le conclusioni del seminario sono affidate al Prof. Pasquale Delle Curti Collaboratore Vicario del Liceo ” Federico Quercia” che affrontera’ la tematica ” Orientamento dei partecipanti”.

Al termine dell’evento saranno consegnati gli attestati di partecipazione finale agli allievi.