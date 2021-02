MARCIANISE, GUASTO ALLE CONDUTTURE IDRICHE

Ci sono parecchi problemi a quella che è la rete idrica per quanto concerne la città di Marcianise , in provincia di Caserta, le zone colpite dalla mancanza d’acqua sarebbero quelle limitrofe al rione della Madonna Libera, con una serie di ricadute e problemi anche in tutta la zona est della città marcianisana, un guasto alle varie condutture idriche con un guasto all’arteria principale lungo la via Mattarella per quel che concerne la conduttura d’acqua.

Il consorzio idrico avrebbe segnalato la problematica , che perdurerebbe dalle ore 18.00 della giornata di oggi. Sul posto sarebbe presente anche uno degli assessori del Comune, ossia Francesco Tartaglione, anche se sarebbero ancora al lavoro una parte dei tecnici del Consorzio idrico che non fanno previsioni su quella che è la fine dei lavori per quanto riguarda la risoluzione del guasto. C’ è stato un abbassamento di pressione con consentire di effettuare i lavori lungo la via Mattarella, che serve la città anche in quella che è la zona nord.

La situazione della rete idrica di marcianisana risulta abbastanza compromessa per non dire ai limiti del collasso, con parecchie falle lungo gran parte appunto di quelle che sono le varie tubature.