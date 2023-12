Marcianise. il comune informa, che sono stati assunti 4 nuovi vigili.

Assunti quattro nuovi agenti nel Comando di Polizia Municipale del Comune di Marcianise. E’ terminata ieri con la firma del contratto da parte dei dipendenti la procedura avviata lo scorso 5 settembre.

La selezione è avvenuta senza l’espletamento di alcun concorso per velocizzare i tempi di assunzione in considerazione dell’urgente necessità di integrare con nuove risorse il corpo di Polizia Municipale fortemente ridimensionato dai pensionamenti negli ultimi anni.

Gli agenti sono stati assunti attraverso l’utilizzo della graduatoria del Comune di Capodrise, scelta ricaduta su questo Ente in ragione del criterio della vicinanza geografica, attraverso un colloquio sostenuto dai candidati dinanzi al vicesegretario generale del Comune di Marcianise, la Dottoressa Franca Nubifero, e alla Comandante della Polizia Municipale, la dottoressa Guglielmina Foglia.

Si tratta di quattro istruttori di vigilanza ex categoria C che garantiranno un maggiore controllo del territorio e di conseguenza più sicurezza. Con queste quattro unità sale a nove il numero dei nuovi assunti in questi primi sette mesi di Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta.

Attraverso gli istituti della mobilità obbligatorio e della mobilità volontaria sono infatti entrate a far parte dell’organico del Comune di Marcianise due unità ex categoria B, provenienti dal Consorzio Unico Di Bacino Delle Province Di Napoli E Caserta, collocate al Cimitero e all’Anagrafe, due ex categoria C, una all’Ufficio Tecnico e l’altra in Segreteria Generale, e una ex categoria D, anche questa all’Ufficio Tecnico.

“Stiamo lavorando intensamente – ha affermato l’assessore al Personale Domenico Amarando – per far fronte alla carenza di organico, dovuta principalmente ai pensionamenti e al blocco dei concorsi degli ultimi anni, utilizzando tutti gli strumenti possibili e più veloci per procedere alle assunzioni. Si tratta di una emergenza vera e diffusa che interessa numerose Pubbliche Amministrazioni e che mette a dura prova in particolare gli Enti locali nell’erogazione dei servizi al cittadino. Insieme ai quattro nuovi agenti nelle prossime settimane saranno selezionate altre due risorse che entreranno a far parte della Polizia Municipale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di ripristinare quell’equilibrio necessario all’interno degli uffici implementando il personale, avvicinandoci progressivamente a una situazione di normalità, per soddisfare le esigenze del lavoro quotidiano della macchina comunale”.