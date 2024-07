Marcianise. il Sindaco riceve i ragazzi del Marcianise Futsal Academy Under 17.

Nella Sala Giunta del Comune di Marcianise il Sindaco Antonio Trombetta, il vice-sindaco Pasquale Salzillo e il consigliere Enzo Letizia hanno incontrato il Marcianise Futsal Academy, per l’occasione presente con la formazione Under 17 e parte dello staff tecnico.

Il Sindaco si è congratulato con la squadra per lo splendido percorso nell’ultima stagione sportiva culminato con la vittoria del titolo regionale, la vittoria del girone negli spareggi nazionali e la qualificazione alle Final 4 disputatesi lo scorso 1 e 2 Giugno ad Ancona.

Più in generale l’Amministrazione ha riconosciuto l’enorme lavoro che la società da 10 anni svolge sul territorio attraverso le varie attività organizzate all’interno del presidio costituito dal Palamoro e Piazza Ilaria Alpi. Nell’ultima stagione i tesserati sono stati quasi 300 ma i ragazzi e le famiglie che frequentano le due strutture sono molti di più. Ormai è un punto di riferimento non solo per il quartiere ma per tutta la cittadinanza.

Marcianise Futsal Academy intende ringraziare il Sindaco e tutta l’Amministrazione per la vicinanza e la fattiva collaborazione.