Marcianise. Il Sindaco Velardi riapre le scuole

Marcianise. Lo ha annunciato direttamente il Sindaco Antonello Velardi : da mercoledì 9 dicembre gli studenti di Marcianise torneranno in classe. “Non ci saranno altre ordinanze – ha dichiarato il primo cittadino – Non assumerò decisioni che ho assunto in passato tenendo a casa i bambini e i ragazzi”. Materne, elementari e medie faranno suonare di nuovo la campanella; la didattica a distanza continuerà solo per le scuole superiori”.

Mentre , come noto , la Regione Campania punta ancora sulla didattica a distanza, con questa decisione il Sindaco di Marcianise apre un nuovo scenario nella gestione amministrativa delle scuole da parte dei comuni nell’ emergenza Covid 19.