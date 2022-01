Marcianise in lutto. Il Covid si è portato via Lauro Golino, noto pasticciere

Marcianise. Grande dolore, nel primo giorno del 2022, per la scomparsa di Lauro Golino, pasticciere di Marcianise, di 49 anni, deceduto presso il Covid Hospital di Maddaloni dove si trovava ricoverato da circa due settimane.

Aveva contratto il Covid tempo fa, ma le sue condizioni erano peggiorate fino ad arrivare al ricoverato.

Lauro era molto conosciuto per la sua maestria di artigiano dei dolci ed anche per il suo carattere. Aveva intrapreso una intensa carriera professionale iniziata con gli studi all’alberghiero continuata presso importanti strutture. Insieme alla sua famiglia, moglie e figli, conduceva una delle più rinomate pasticcerie cittadine in via Luigi Fuccia nel quartiere Medaglie d’Oro di Marcianise. Era uno degli animatori della prestigiosa Associazione Pasticcieri Napoletani con la quale aveva anche partecipato a “La Prova del Cuoco”, allora condotto da Antonella Clerici, oltre ad essere stato protagonista di una piccola apparizione nella serie tv Gomorra mentre recitava proprio il ruolo di pasticciere.

Siamo vicini alla famiglia per il triste destino riservato a Lauro