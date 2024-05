Marcianise. In salute e malattia, finché avvocato non ci separi.

“In salute e in malattia – Finché avvocato non ci separi” è una sorta di vademecum ironico e dissacrante, una bussola che indica la strada a chi inizia il tortuoso cammino della separazione. Un supporto e un sostegno per chi deve affrontare questa dolorosa parentesi della propria esistenza, un valido punto di riferimento per chi si trova a sostenere un amico, un fratello o un cognato in un frangente così delicato. La storia che viene raccontata è conosciuta e appartiene anche al passato, come dimostra bene l’autrice quando attinge alla saggezza popolare come testimonianza del fatto che le paure, i disagi, i piccoli errori o orrori che accompagnano la vita di coppia non sono stati inventati da noi ma esistono da sempre.