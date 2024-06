Marcianise. Inaugurata la nuova palestra del Liceo scientifico Quercia.

Alla cerimonia hanno partecipato, insieme al sindaco Antonio Trombetta, il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, la dirigente del Provveditorato agli Studi, la dottoressa Monica Matano, rappresentanti istituzionali della Provincia e del Comune, e naturalmente il dirigente scolastico Diamante Marotta che ha fatto gli onori di casa. Durante l’iniziativa si sono esibiti gli studenti del liceo scientifico Federico Quercia. ‘Siamo felici di partecipare – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta – a questa cerimonia di inaugurazione con cui viene consegnata ai giovani studenti del Liceo Quercia una palestra accogliente e moderna come poche. Ringrazio il presidente della Provincia Giorgio Magliocca per l’attenzione che costantemente riserva al nostro territorio e per l’impegno profuso in questi anni per il risanamento dell’ente provinciale e la riqualificazione e l’ammodernamento del patrimonio scolastico. La scuola per la nostra Amministrazione comunale rappresenta una priorità assoluta in quanto è il luogo dove i nostri giovani crescono e si formano per diventare poi cittadini consapevoli dei loro diritti e doveri. Proprio per questo è fondamentale costruire una sinergia istituzionale forte per affermare le ragioni del territorio superando in ogni modo ogni logica di parte’.