Marcianise. Iniziati i lavori della rete idrica, in via Firenze e via Ferrara

La prima parte dei lavori prevede la sostituzione della condotta principale per un tratto complessivo di circa 500 metri lineari e sarà realizzata dall’ITL Spa, soggetto gestore del servizio idrico integrato nella città di Marcianise.

Le opere rientrano nelle attività pianificate con l’accordo sottoscritto tra l’ITL e il Comune nel tavolo tecnico del 26 marzo 2024 in cui il sindaco Antonio Trombetta rappresentò una serie di criticità esistenti da anni sull’intero territorio comunale, tali da compromettere, in particolare nel periodo estivo, la fornitura idrica ai cittadini.

Dopo una serie di interlocuzioni, l’Amministrazione comunale ottenne l’impegno da parte della società di ammodernare la rete idrica in tutte quelle strade dove sono già stati programmati dal Comune lavori di riqualificazione per evitare successivi interventi.

Ultimata la sostituzione della condotta, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria in via Ferrara e via Firenze.

Il progetto prevede il totale rifacimento della strada con la fresatura del vecchio manto e delle cunette laterali con la sostituzione della pavimentazione in betonelle, oltre alla stesura del nuovo tappetino di asfalto.

La riqualificazione delle due strade sarà eseguita con il ricorso a fondi esclusivamente comunali individuati dall’Amministrazione nell’assestamento di bilancio approvato nel mese di novembre dello scorso anno con una spesa di circa 210mila euro.

“Con questo intervento – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro – affronteremo una delle criticità maggiormente avvertita dai cittadini dello storico rione di Loriano, una parte del territorio che non ha ricevuto certamente la dovuta attenzione negli anni scorsi e che intendiamo riqualificare e valorizzare. Risolveremo in maniera definitiva le difficoltà segnalate dai residenti relative all’approvvigionamento idrico in particolare nei mesi caldi e lo faremo attraverso un’azione coordinata con l’ITL per evitare successivi interventi di ripristino parziale dell’asfalto che pregiudicherebbero nuovamente le condizioni delle strade”.