Marcianise. Interessante iniziativa per le persone anziane.

Interessante iniziativa dell’amministrazione comunale. L’assessorato alle politiche sociali del comune di Marcianise, ha pubblicato un avviso di interesse per realizzare delle attività rivolte ai cittadini marcianisani di età pari o superiore ai 65 anni. Le attività, ancora da programmare dovrebbero comprendere: fine settimana in città d’arte, gite domenicali in agriturismo, visione di spettacoli teatrali con pizza a fine serata, fine settimana o brevi soggiorni in località termali. Le attività sono pensate per promuovere la socializzazione e la qualità della vita delle persone anziane o sole. Inoltre si legge in un comunicato, che l’assessorato: intende tutelare e promuovere i diritti degli anziani, assicurarne la permanenza attiva nel tessuto sociale della comunità e garantirne la dignità e la qualità della vita. A tal fine, promuove una cultura diffusa, volta a valorizzare il ruolo delle persone anziane, a rafforzare le reti sociali e le opportunità di aggregazione e di relazione.

L’assessorato si rivolge a tutte le attività commerciali specializzate nel settore dell’organizzazione e gestione di vacanze, soggiorni, viaggi, quali agenzie di viaggio e tour operator, al fine di avanzare eventuali proposte di adesione alle iniziative in cantiere.

Le ditte interessate dovranno essere iscritte alla categoria Servizi e Organizzazione Viaggi nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), e dovranno presentare la loro candidatura entro il 20 dicembre 2023. Le attività si svolgeranno tra dicembre 2023 e giugno 2024.