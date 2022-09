Marcianise, Jabil a rischio 190 lavoratori

Pubblicità elettorale

Continua la vertenza per quel che concerne la Jabil di Marcianise, che ha attuato da un po’ di tempo ha attuato una procedura di licenziamento per quel che concerne alcuni lavoratori.

La procedura per quel che concerne i lavoratori dipendenti ha riguardato già 440 unità, l’azienda però aveva già annunciato di voler effettuare alcuni tagli.

L’azienda dell’elettronica, nei vari piani industriali presentati, aveva già annunciato di voler arrivare ad un organico di 250 dipendenti, ritenuto un livello in grado di garantire la realizzazione delle commesse di lavoro.

Per quanto riguarda la vertenza di lavoro della Jabil si riporta testualmente sic et simpliciter uno degli ultimi comunicati della Jabil stessa, nella quale si può leggere testualmente che “a tutte le parti interessate l’avvio della procedura di licenziamento relativa a 190 lavoratori del sito di Marcianise. Questa scelta, che è difficile ma obbligata, è determinata dalla necessità di mettere in sicurezza lo stabilimento di Marcianise, assicurandone la sostenibilità economica così da poter salvaguardare i 250 posti di lavoro rimanenti. Jabil Circuit Italia si è costantemente adoperata per il raggiungimento di una soluzione che fosse il più indolore possibile, riconoscendo l’impegno dei dipendenti. Tale atteggiamento dell’Azienda si è innanzitutto concretizzato nella promozione di processi di reimpiego dei lavoratori, in stretta collaborazione con il Governo e con l’assunzione da parte della stessa Jabil, con senso di responsabilità, di un oneroso impegno finanziario. Inoltre l’Azienda, durante l’intera fase di emergenza Covid, aveva revocato, in accordo con i Ministeri coinvolti e le organizzazioni sindacali, i licenziamenti già comminati ai lavoratori in esubero. Il deterioramento delle condizioni globali di mercato non consente all’Azienda di attendere oltre, rendendo inevitabile l’avvio della procedura di licenziamento per i 190 lavoratori in esubero del sito di Marcianise”.

Sulla questione si è pronunciato uno dei vari consiglieri comunali del comune di Marcianise Alessandro Tartaglione coordinatore provinciale di Caserta e co-segretario regionale di Articolo Uno. il quale ha detto “Una decisione assurda ed un’ulteriore mazzata per i lavoratori di questo territorio in un momento di grande crisi economica e di incertezze per il futuro. Siamo al fianco dei dipendenti Jabil e del sindacato per tutte le battaglie che saranno intraprese nei prossimi giorni a tutela del diritto al lavoro”