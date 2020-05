Marcianise. “La fase 2 affrontata con troppa leggerezza” : le parole di Antonello Velardi

Direttamente dal profilo facebook dell’ex sindaco di Marcianise, un post che riflette l’immagine della sua città durante la fase 2 della quarantena per il Covid 19. Quello che trapela di più è il dolore e l’amarezza nelle parole dell’ex sindaco.

– Volevo evitare di scrivere – dichiara – almeno non adesso. Pensavo di scrivere più tardi o domani, ma le immagini che mi stanno arrivando sono per me drammatiche e non posso esimermi – .

Il post parla di numerosi gruppi di giovani perdono tempo, in gruppo per le strade, senza il minimo rispetto delle norme anti-coronavirus. Senza mascherine e senza mantenere le distanze regolamentate.

Antonello Velardi insiste per incentivare l’impegno delle forze dell’ordine. Propone maggior organizzazione per la polizia municipale soprattutto per il controllo delle aree dove sia maggiore la possibilitá che si creino assembramenti.

– Pagheremo caro: ci ammaleremo e torneremo tutti chiusi in casa. Per colpa di questi imbecilli – conclude l’ex sindaco.



È questo, dunque, un invito alla civiltà ed al rispetto delle regole per il nostro vicino futuro.