Marcianise. L’amministrazione incontra Confagricoltura.

L’incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione dando vita un confronto molto proficuo. L’assessore all’Agricoltura ha illustrato le iniziative già pianificate dall’Amministrazione comunale per affrontare le criticità segnalata dagli agricoltori. In particolare si è soffermata sull’attività di mappatura dei terreni di proprietà del Comune necessaria per la redazione di un grande progetto fondamentale per il rilancio del settore agricolo, attraverso una sinergia che vedrà il pubblico e il privato insieme con il coinvolgimento dell’Università.

“Partecipazione e condivisione – ha affermato l’assessore all’Agricoltura Francesca Cicchella – sono le parole d’ordine della nostra azione amministrativa. Riteniamo che sia necessario in ogni settore, e in particolare in questo, coinvolgere tutti gli attori in campo per costruire un filo diretto con un mondo che può fare oggi la differenza nella costruzione della comunità futura, soprattutto per la sensibilità e i valori che porta in dote in una fase in cui al centro dell’agenda politica dell’Europa e del Governo, e di conseguenza anche degli enti locali, c’è il tema della transizione ecologica e della tutela dell’Ambiente. Il nostro obiettivo è di valorizzare la tradizione agricola di Marcianise, terra che ha conservato questa vocazione nonostante sia stata attraversata da uno sviluppo che è andato in tutt’altra direzione con l’insediamento di una importante zona industriale e commerciale. E’ questa la sfida che lanciamo e che insieme ai protagonisti di questo settore vinceremo”.