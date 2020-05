Marcianise. Licenziati i 190 esuberi della Jabil. Il tavolo delle trattative definitive.

In una prima fase della negoziazione avvenuta negli ultimi giorni tra i sindacati, le istituzioni e la multinazionale Jabil per trovare accordo riguardo una risoluzione positiva per i 190 esuberi dello stabilimento di Marcianise, quest’ultima sembrava essersi resa disponibile a revocare da subito i licenziamenti, a richiedere ulteriori 5 settimane di Cigo Covid, ed a riaprire le porte alle opportunità di reimpiego presso altre aziende ed a rifinanziare con nuovi fondi questo processo.

Nella giornata di ieri v’è stato un ulteriore fondamentale incontro che ha definito il caso.

Al tavolo sulla Jabil tenuto in videoconferenza erano presenti il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e il sottosegretario Mise Alessandra Todde, nonchè la multinazionale americana che gestisce lo stabilimento di Marcianise ed i sindacati.

La riunione iniziata alle 16, si è protratta fin oltre la mezzanotte, con una sospensione nel tardo pomeriggio per permettere ai rappresentanti della Jabil di consultarsi su alcune soluzioni, come la richiesta di altre 5 settimane di cassa integrazione ed il contestuale ritiro dei licenziamenti.

Tuttavia le trattative sono state interrotte dopo 8 ore di confronto quando le parti erano ormai vicinissime all’intesa.

Da una parte del tavolo la ministra Catalfo, durante la riunione, aveva ribadito la nullità della procedura per le norme varate contro l’emergenza coronavirus.

Dall’altra parte l’azienda ricordava che la procedura di licenziamento collettivo per 350 persone fu aperta il 23 giugno 2019.

Jabil ha seguito l’iter procedurale previsto dalle leggi italiane in materia di licenziamenti collettivi, effettuando i vari incontri previsti con i sindacati e le istituzioni.

La Jabil, secondo i tempi della procedura, avrebbe dovuto procedere ai licenziamenti già il 23 marzo 2020.

Con l’avvento della pandemia Covid si era stabilito, semplicemente, un accordo siglato con i sindacati al fine di posticipare i licenziamenti al 25 maggio, ma non s’era parlato di annullare le procedure.

Pertanto Jabil ribadisce che “i licenziamenti sono stati adottati all’esito di un percorso legittimo”. L’azienda ritiene che “la definitiva risoluzione degli esuberi sia un passaggio fondamentale per garantire la continuità delle attività produttive per i dipendenti che rimangono impiegati”.

Pesanti sono state le critiche riguardo la vicenda.

La Uilm ha definito la Jabil un’”Azienda di un’arroganza mai vista”, d’altra parte la Fiom-Cgil commenta la scelta presa come un “Comportamento mortificante per governo e istituzioni”.