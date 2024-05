Marcianise. L’orchestra I.C. “Aldo Moro” di Marcianise alla XXVI edizione del “Mayfest” di Caserta.

Esibizione che ha riscosso molti consensi quella dell’Orchestra del percorso musicale dell’I.C. “Aldo Moro” di Marcianise, alla manifestazione “Mayfest” 2024 XXVI edizione. La rassegna di orchestre giovanili ha visto la presenza anche del Liceo Musicale “Terra di Lavoro” di Caserta, dell’I. C. “Collecini – Giovanni XXIII” di San Leucio, l’Istituto Comprensivo di Formicola, l’I. C. “Settembrini” di Maddaloni, l’Istituto Comprensivo di Pignataro Maggiore-Camigliano. Il festival organizzato dall’Istituto Salesiano di Caserta si è svolto all’interno del Teatro Don Bosco dello stesso Istituto sito in Via Roma a Caserta. Sala gremitissima di giovani musicisti ma anche genitori, parenti, amici, curiosi e tanti maestri che hanno accompagnato e guidato queste orchestre che hanno dato vita ad un pomeriggio di musica davvero interessante e di buon livello. Il motto di questa edizione era “Il sogno che fa sognare” ed in effetti la musica fa sognare ed ha fatto sognare i tanti presenti lo scorso giovedì, grazie all’ascolto delle bellissime note dei vari allievi che si sono esibiti. L’orchestra di Marcianise dell’Istituto del dirigente scolastico dott. Lorenzo de Simone ha eseguito la colonna sonora dell’omonimo film “Forrest Gump” di Alan Silvestri e lo spiritual di Louis Armstrong “When the saints go marching in”. Ottimo lavoro svolto dai maestri Francesco Saverio Di Lillo per il clarinetto, Domenico Birnardo per la tromba, Luigi Ciriello per il violino e Genoveffa Venoso per il pianoforte. Non solo l’orchestra ma ad esibirsi c’è stato anche l’ensemble di glockenspiel diretti dal maestro Paolo Di Fuccia coadiuvato dal maestro Luciana Cenname che hanno intonato con i loro strumenti “Nuvole bianche” di Ludovico Einaudi e “Sinfonia n° 40” di W. A. Mozart. Dopo l’ottima performance con l’orchestra verticale territoriale junior in quel di Paestum altro appuntamento formativo importante per i musicisti dell’Aldo Moro che si va ad aggiungere nel loro percorso di crescita ed esperienza musicale.