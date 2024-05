Marcianise. Lunedì al via i lavori di rifacimento di Viale Gandhi.

CHIUSA LA PRIMA FASE IN VIALE KENNEDY, VIALE MARTIN LUTHER KING E VIA EVANGELISTA

LUNEDI’ AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GANDHI

Si è conclusa in viale Marthin Luther King, viale Kennedy e via Evangelista, con la riapertura delle tre strade alla normale circolazione automobilistica, la prima fase dell’intervento con la fresatura del vecchio manto, la sostituzione delle zanelle, la riqualificazione e in alcuni tratti la realizzazione dei marciapiedi e, infine, la stesura del primo strato di binder, a cui ne seguirà un’altra successiva prima della consegna definitiva dell’opera.

Le opere rientrano nella variante approvata dall’Amministrazione comunale con la delibera di giunta n. 143 con cui è stata possibile la riapertura nel mese di gennaio del cantiere dei Grandi Assi grazie a un’integrazione di circa 353mila euro, operazione necessaria per eseguire ulteriori opere migliorative, garantire una maggiore funzionalità del sistema viario del territorio e recepire anche le aspettative dei cittadini che da tempo attendevano la realizzazione dei marciapiedi lungo entrambi i lati del tratto finale di Via Martin Luther King.

“Stiamo cambiando il volto della città – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta –. Per la fine del 2024 saranno riqualificati più di 15 chilometri di strade. Lavori che interesseranno la periferia e il centro, perché Marcianise è una sola e non devono più esistere quartieri di serie A e B. Si tratta di una rivoluzione che ha bisogno dei suoi tempi di realizzazione. Ringrazio tutti, in particolare l’assessore al ramo Stefano Farro e i dipendenti comunali, per l’impegno quotidiano profuso per il raggiungimento di questi importanti obiettivi e chiedo ai cittadini di essere pazienti e ragionevoli di fronte ai fisiologici disagi che questo tipo di interventi determinano sul territorio’.