Marcianise. Lunedì partono i lavori per la palestra dell’Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Galileo Ferraris’

Al via i lavori di manutenzione della palestra dell’Istituto Tecnico Industriale Statale ‘Galileo Ferraris’ di via Pier Capponi.

I lavori saranno realizzati grazie a un fondo regionale di circa 60mila euro erogato nell’ambito dei progetti finanziati per la conservazione, il miglioramento e la messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente o per la realizzazione di nuovi impianti.

Il progetto esecutivo è stato redatto dai funzionari dell’Ufficio Tecnico del Comune di Marcianise. Attualmente la palestra, oltre a consentire agli alunni dell’istituto di seguire le lezioni di educazione fisica, ospita anche le attività dell’associazione sportiva agonistica “Angel Basket Marcianise”, società iscritta presso la Federazione Italiana Pallacanestro, da diversi anni impegnata in numerose competizioni sportive di livello Regionale. L’impianto è infatti già omologato dalla FNS per l’espletamento di gare agonistiche.

“Non solo strade – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro – ma anche tante altre attività per restituire ai cittadini edifici più moderni e sicuri. La sinergia con gli uffici comunali sta dando i frutti sperati. La città sta vivendo una fase nuova con la velocizzazione delle procedure e la realizzazione di opere in tempi record. La politica e la macchina comunale stanno collaborando e viaggiando alla stessa velocità. Basti pensare all’ultima seduta di giunta in cui sono stati approvati progetti esecutivi importanti per il futuro del territorio. Stiamo dimostrando di essere una squadra ormai collaudata. Noi l’Amministrazione del fare dopo anni di proclami e inutili scontri’.