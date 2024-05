Marcianise. Majeutica presenta il libro “Meno dodici all’Apocalisse”

Questa sera al Palazzo della Cultura, alle ore 18 la storica associazione marcianisana Majeutica presenterà il libro “Meno dodici all’Apocalisse” racconti distopici dell’autore Emanuele Fusco. Meno dodici all’apocalisse contiene dodici soggetti cinematografici, dodici mondi possibili, o meglio dodici futuri possibili. Se ci pensate esistono solo due dimensioni temporali possibili: il passato e il futuro. Il momento nel quale possiamo guardare indietro o in avanti si chiama convenzionalmente e solo convenzionalmente presente. Per l’autore “Il presente esiste solo come possibilità teorica, perché nel momento in cui io dico “sono” quel momento è già trascorso, è già passato. Dunque non viviamo un eterno presente, ma una eterna propensione al futuro e il libro immagina la proiezione di questo futuro nel cervello degli individui, nella società, in natura o, addirittura, oltre la natura terrestre. E’ un gioco di specchi, nel quale, grazie alle infinite possibilità delle parole, alle loro sfumature di significato, al taglia-cuci-incolla che caratterizzano ogni frase come un montaggio, si arriva spesso a epiloghi inaspettati”. Il tema dominante del libro è l’ambiente e le interazioni tra uomo, ambiente e tecnologia. Da un punto di vista più squisitamente tecnico ogni racconto è basato su un colpo di scena, un twist che improvvisamente capovolge i piani. La storia viene portata avanti attraverso ciò che succede, spesso in un’unità di tempo e luogo. La caratterizzazione dei personaggi è la diretta conseguenza delle loro azioni o, più semplicemente, è strumentale alla narrazione. Il libro è colmo di citazioni e omaggi cinematografici, a partire dai titoli dei racconti. “Occhi di Serpente”, ad esempio, è un omaggio al celebre film di Brian De Palma “Omicidio in diretta”, il cui titolo originale è appunto “Snake eyes”. Leggendo incontrerete tra le pagine il Polanski de “L’inquilino del terzo piano”, Daria Nicolodi in “Paganini Horror” o i coniugi Lenzi. Parlare di racconti distopici per certi versi è una mera esemplificazione. In realtà l’intenzione è quella di sorprendere il lettore e, talvolta, farlo riflettere. Al tavolo dei lavori del Palazzo della Cultura di Via Duomo ci sarà il giornalista Alessandro Tartaglione che modererà la presentazione, il Sindaco dott. Antonio Trombetta per i saluti istituzionali, il Presidente dell’Associazione Majeutica Domenico Birnardo, l’ex sindaco di Caivano Enzo Falco amico dell’autore e dell’associazione ed ovviamente l’autore stesso Emanuele Fusco. Presente anche la casa editrice Diana edizioni che metterà a disposizione copie per gli interessati. Majeutica torna quindi in città con la presentazione di un libro dopo averne presentati per oltre venti anni in città, si ricordano un giovanissimo Maurizio De Giovanni, oppure la compianta Liliana De Curtis figlia di Totò, tanto per citarne solo alcuni del filone Dr’Ink aperitivo con l’autore che per anni l’associazione ha proposto sul territorio con un filone anche sportivo con Patrizio Oliva e Clemente Russo ospiti giusto per citarne qualcuno, al filone “giallo” che sfociò in un vero e proprio festival nel 2011 con il “Notturno Festival”. Un piccolo ritorno al passato quindi per Majeutica ma sempre sul pezzo e soprattutto attuale nei contenuti, “Meno dodici all’Apocalisse” sarà quindi tutto da scoprire domenica in un incontro che si preannuncia davvero interessante, ovviamente l’ingresso è gratuito e l’invito a partecipare e a non mancare è rivolto davvero a tutti.