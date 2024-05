Marcianise. Manutenzione straordinaria di Via Trentola

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria di Via Trentola. L’intervento interesserà il tratto di strada che va dall’incrocio con Via XXV Aprile a quello con Via Fano.

“Il nostro impegno per consegnare ai marcianisani strade sicure – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta – prosegue senza sosta. Insieme a questi lavori straordinari questa mattina è ripartito anche il cantiere dei Grandi Assi. Gli operai come avevamo annunciato nei giorni scorsi sono infatti già al lavoro in via Gandhi dove si procederà speditamente con la sostituzione delle zanelle e la fresatura del manto stradale”.