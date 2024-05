Marcianise. Meritato terzo posto alla final four per l’Angel Basket.

Si conclude con un ottimo piazzamento alla Final Four, la stagione dei ragazzi dell’Angel Basket Marcianise. Dopo un esaltante stagione della fase a gironi, con il primo posto di categoria. I ragazzi agli ordini di Michele Guarino, hanno lottato ed ottenuto una pesante e meritata medaglia di bronzo, che li premia dei tanti sacrifici di questa tornata. La partita decisiva ha visto una rimonta di ben 14 punti, dovuta in parte anche alle pesanti assenze di entrambi i lunghi per infortuni. Dopo un momento iniziale di sbandamento, riescono infatti, nel terzo quarto della partita decisiva, a recuperare lo svantaggio ed alla fine a vincere una gara spettacolare, contro la, Juvecaserta 2021, mostrando un cuore enorme da grande squadra. Di seguito i protagonisti di questa bellissima impresa sportiva, che porta avanti con onore il nome della città di Marcianise: Coach Michele Guarino, atleti, Bencivenga, Giannetti, Russo, Della Rocca, Armanno, Salzillo Giulio, Salzillo Giulia, Palmiero, Delle Curti, Zhaldak, Branca, Fienco. Ora un meritato riposo psicofisico, in attesa della prossima stagione.