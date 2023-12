Marcianise. Modalità per la prenotazione della carta d’identità elettronica.

PRENOTAZIONE CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)

MODALITA’ OPERATIVE

Per richiedere l’emissione della carta di identità è necessario prenotarsi con le seguenti modalità.

Collegarsi al link seguente, dopodiché selezionare uno dei due casi:

Caso 1: Prima emissione e/o rinnovo della Carta di Identità

Se non è stata mai richiesta la carta di identità o si è in possesso di una carta di identità scaduta o che scade nei sei mesi successivi alla prenotazione selezionare il servizio:

Prenota Carta di Identità prima emissione/Rinnovo

Attendere che giunga, all’indirizzo mail indicato dal richiedente nella richiesta di prenotazione, la conferma della prenotazione e, prima di recarsi al fissato appuntamento, effettuare il pagamento di €. 22,00 al seguente link:

Clicca qui per pagare

NOTA: la conferma della prenotazione potrebbe non essere emessa rapidamente in quanto frutto di elaborazione del sistema.

Caso 2: Duplicato Carta di Identità

Nelle seguenti circostanze:

a) Possesso di carta di identità deteriorata;

b) Carta di identità smarrita o di cui si è subito il furto,

selezionare il servizio:

Prenota carta di Identità – Duplicato

Attendere che giunga, all’indirizzo mail indicato dal richiedente nella richiesta di prenotazione, la conferma della prenotazione e, prima di recarsi al fissato appuntamento, effettuare il pagamento di €. 27,50 al seguente link:

NOTA: la conferma della prenotazione potrebbe non essere emessa rapidamente in quanto frutto di elaborazione del sistema.

ATTENZIONE:

– Si invita vivamente ad attenersi a quanto sopra in quanto per i pagamenti difformi non è previsto e non è possibile alcun “rimborso” e non è ammissibile alcuna integrazione di eventuali pagamenti di importo errato. Pertanto in caso di modalità difformi a quanto sopra stabilito non sarà possibile ottenere il rilascio della Carta di Identità ed il rimborso di quanto versato;

– Anche in attuazione al Decreto legge 19/08/2015, n. 78, per il rilascio “urgente” delle Carte d’Identità ed in formato cartaceo vigono specifiche disposizioni già attuate dal competente ufficio che è autorizzato a tale rilascio unicamente qualora vi sia la inequivocabile prova dell’”urgenza” (viaggio imminente, con partenza documentata da titolo di viaggio, esistenza accertata dagli Uffici Comunali di problemi tecnici nella trasmissione dei dati al Ministero;

– Non sono ammesse forme di prenotazione e pagamento di quanto dovuto, diverse da quelle anzidette.