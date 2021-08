Marcianise, multe illegittime azioni anche contro il comune marcianisano

Marcianise – Una raffica di multe spero e volentieri anche illegittime continuano a creare non poche polemiche le tantissime segnalazioni e non solo per quanto riguarda i vari automobilisti che ignari anche se a volte anche imprudenti continuano a prendere sanzioni nei pressi dell’Asse mediano a Marcianise.

A tal proposito è stata presentata anche una interrogazione da parte di uno dei vari consiglieri all’interno dell’ente comunale marcianisano, il quale si stava occupando della tematica appunto di quelli che sono gli autovelox posti nel comune di Marcianise.

A tal propositi Antimo Rondello ( facente parte della minoranza consiliare di Marcianise Democratica) , dopo aver pertanto presentato una interrogazione all’amministrazione comunale sulla vicenda dei ricorsi avverso le multe del cosiddetto tutor, ha rilasciato anche qualche dichiarazione che di seguito si va a riportare “Da una prima disamina della questione – ha spiegato Antimo Rondello – è emerso che sono state molte le sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati dagli automobilisti avverso le multe rilevate dal Tutor posto sulla strada provinciale 35. Sono stati molti i ricorsi accolti e il comune di Marcianise condannato al pagamento delle spese legali agli avvocati o direttamente agli automobilisti ricorrenti e vincitori nella misura di circa € 200,00 per ogni ricorso accolto. Nonostante le notifiche delle sentenze, sembrerebbe che ad oggi non si è provveduto al pagamento di quanto dovuto agli automobilisti e ai loro avvocati. Anzi, si è appreso dagli organi di stampa, che molti avvocati difensori dei ricorrenti stiano provvedendo (o hanno già provveduto) ad intraprendere azioni esecutive a danno dell’ente con ulteriori aggravi di spese a carico del Comune di Marcianise, in forza delle quali addirittura si arriverebbe a triplicare la somma”.