Marcianise: nasce Campo Progressista per riunire le forze democratiche e moderate della città.

L’Assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti del Partito Democratico di Marcianise, riunita nella locale sezione di via De Felice, ha approvato ieri, all’unanimità, la proposta di un progetto politico con il quale il PD intende affrontare le prossime elezioni amministrative: il campo progressista, coalizione ampia che unisca in un unico progetto tutte le forze democratiche e moderate della città.

“Il Partito Democratico di Marcianise- si legge nel documento- intende costruire un’ampia coalizione di Partiti e movimenti di ispirazione progressista con l’obiettivo di garantire alla Città di Marcianise un governo affidabile, efficiente e, soprattutto, in grado di amministrare la Città per i prossimi cinque anni”.

Anche per questo, e per accompagnare il partito fino alla fase congressuale, l’assemblea ha eletto ieri un Coordinamento composto dagli ex consiglieri Paola Foglia, Lorenzo Gaglione e Pinuccio Moretta con il compito di rappresentare il PD nel costruendo tavolo politico. Il Coordinamento sarà coadiuvato dall’ex segretario di circolo Angelo Raucci.

Nei prossimi giorni i rappresentanti dei Partiti e dei Movimenti individuati quali possibili alleati saranno contattati dal Coordinamento per indire la prima riunione operativa e programmatica di Campo Progressista.