Marcianise, oggi e domenica 31, vigilia in piazza.

Vigilie in piazza Umberto I. E’ questa la ricetta dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta per rinsaldare il senso di comunità e far vivere ore di gioia e spensieratezza ai cittadini in attesa delle due maggiori festività del periodo natalizio. Domenica 24 dicembre dalle 15.30 alle 19 e domenica 31 dicembre dalle 16 alle 20 in piazza Umberto I si terranno due eventi finanziati nell’ambito del progetto ‘Le feste del fuoco’ attraverso i fondi POC Campania 2014/2020. Saranno allestiti degli stand dove sarà possibile degustare cibi della tradizione natalizia e non solo e brindare. Il pomeriggio si aprirà con la musica anni 70 e 80 eseguita da band dal vivo e proseguirà con le note del Dj set. La piazza sarà inoltre animata da tanti artisti di strada.

“Quest’anno abbiamo voluto – ha affermato l’assessore alla Cultura Lisa Froncillo – coinvolgere il più possibile la città nell’organizzazione degli eventi, distribuendo sul territorio le iniziative. Anche la scelta di piazza Umberto I non è casuale. E’ nostra volontà infatti valorizzare questo luogo per rimetterlo nuovamente al centro dell’interesse soprattutto dei giovani, per rianimare il commercio e trasformarlo in un punto di riferimento dove promuovere aggregazione e partecipazione attraverso l’organizzazione di eventi culturali, riportandola allo splendore di un tempo”.