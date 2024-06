Marcianise. Open day della protezione civile.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione, per questo rivolgo un sentito invito alla cittadinanza – ha affermato il vicesindaco Pasquale Salzillo, titolare della delega alla Protezione Civile –. Questa iniziativa vuole rappresentare anche un modo per avvicinare i cittadini a questa realtà che rappresenta per la nostra Amministrazione Comunale una risorsa preziosa. L’impegno che quotidianamente svolgono i volontari in favore del territorio va sostenuto e valorizzato in ogni modo. Proprio per questo appena insediati abbiamo previsto l’impegno di ulteriori 12mila euro per integrare il fondo di 43mila euro stanziato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per procedere all’acquisto delle nuove attrezzature. Sarà inoltre un momento utile anche per formarsi sulle azioni da mettere in campo in caso di emergenza per intervenire in situazioni di pericolo”.