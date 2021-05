Il comunicato per l’open Day di oggi è stato modificato.

Le stesso sindaco di Marcianise, Antonio Velardi, chiarisce che l’Astrazeneka, come commissionato dall’Asl, è destinato solo agli over 50 e non a tutti i cittadini di tutte le fasce di età.

Il centro vaccinale per l’open Day resta attivo dalle 14:00 alle 23:00