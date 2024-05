Marcianise. Pane e Veleno, questa sera al palazzo della cultura.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘PANE E VELENO. VIAGGIO NEI CIBI CHE UCCIDONO’

Oggi alle ore 18.30 presso il Palazzo della Cultura in via Duomo si terrà la presentazione del libro ‘Pane e Veleno. Viaggio nei cibi che ci uccidono’ di Salvatore Minieri, organizzata dall’associazione Marcianise Vale. Introdurrà l’evento Antonella Pasubio, interverrà Nicolina De Lucia Medico Nutrizionista, referente Asl progetto Quadrifoglio in tema alimentazione e benessere. Dialogherà con l’autore il giornalista Antonello Velardi, già sindaco di Marcianise.

L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi culturali promossi dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della campagna nazionale per la lettura, lanciata per la prima volta nel 2011 dal Centro per il Libro e la Lettura, diventata ormai un appuntamento fisso e giunta quest’anno alla quattordicesima edizione.

‘‘l libro svela i rischi alimentari più spaventosi, gli interessi delle mafie e i raggiri delle multinazionali nell’alimentazione di tutti i giorni. “Pane e Veleno” è un libro completamente diverso dai saggi immessi nei circuiti editoriali degli ultimi cinque anni, perché – per intraprendere una via di comunicazione più chiara con il lettore – l’autore e la casa editrice hanno deciso di non concedere nulla al “non detto” o all’indulgenza, quando si tratta di smascherare truffe e raggiri pericolosi per la salute del pubblico. Tutto viene scritto senza alcun filtro di censura o timore. Le grandi industrie oggi usano quantità spaventose di diserbanti, veleni e glifosato e vengono passate al setaccio dell’Autore che – attraverso lo studio di importanti documenti di Università e ricercatori di fama internazionale, dimostra l’inesistenza delle intolleranze al glutine, ma conferma che le allergie alimentari degli ultimi dieci anni sono scatenate esclusivamente dalle quantità massicce di fitofarmaci e prodotti chimici nella produzione e lavorazione di grano e derivati”.