Il comune di Marcianise, fa sapere, che l’isola ecologica di viale della Pace sarà chiusa per dieci giorni e precisamente dal 7 al 17 dicembre, per consentire il proseguimento dei lavori di rifacimento delle fogne e della rete idrica del centro abitato, come si legge da una nota pubblicata sul sito del comune. Non si legge alcuna alternativa di conferimento.