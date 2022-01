Marcianise piange un piccolo Angelo di tre anni

Marcianise. Ci sono notizie che non si vorrebbero apprendere mai, né si vorrebbe doverle annunciare.

Questa mattina, 6 Gennaio 2022, proprio all’ Epifania, giorno in cui i bimbi dovrebbero festeggiare, felici di aver ricevuto la calza piena di dolcetti, una piccola anima innocente, di appena tre anni, è volata via, lasciando nella disperazione totale la famiglia.

Il piccolo Gennaro de Renzo, che abitava con la sua famiglia in via Di Giacomo, zona Duomo a Marcianise, ha avuto dei malori durante le festività Natalizie e i genitori lo hanno portato subito al Santobono, dove, purtroppo, gli è stato diagnosticato un tumore in fase avanzata.

Non c’è stato il tempo nemmeno di sperare…oggi il suo piccolo cuoricino ha smesso di battere.

Quando succede una simile tragedia, non si trovano le parole giuste per dire niente. In un messaggio su Facebook per il piccolo Angioletto, si legge:

“Un bimbo dagli occhi dolci ed espressivi che meritava di vivere una vita felice e spensierata come gli altri, non ci sono parole dinnanzi a tali perdite, bisogna solo fermarsi e riflettere su questi eventi e sui veri valori della vita. Eri e resterai un dolcissimo Angioletto!”

Ci stringiamo all’inconsolabile dolore dei genitori