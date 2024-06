Marcianise. Prende il via il “Nise Art Festival”

Torna il Nise Art Festival, kermesse musicale che giunge quest’anno alla sua terza edizione, ideata dal maestro Antonio Gentile, direttore artistico dell’evento, e patrocinata dal Comune di Marcianise.

La manifestazione prenderà il via mercoledì 26 giugno alle ore 19.30 presso il Monumento ai Caduti in Piazza Onofrio Buccini con la simbolica deposizione di una corona in onore dei caduti di tutte le guerre e dei morti sul lavoro o per cause ingiuste.

La serata proseguirà sul sagrato del Duomo dove si terrà il concerto fanfara dell’Arma dei Carabinieri appartenente al X Reggimento Campania, diretto dal Luogotenente Luca Berardo.

La seconda giornata, prevista per giovedì 27 giugno a partire dalle ore 21. 30, si celebrerà nel cortile del Palazzo Municipale in via Roma, e vedrà l’esibizione della Sonora Junior Sax, orchestra unica al mondo nella sua esclusiva formazione, poiché composta da soli sassofoni, che ha già riscosso un notevole successo di critica e di pubblico. Oltre 80 giovanissimi musicisti, insieme a un gruppo di tutor, spazieranno dai brani più “classici” al repertorio popular trattato con ironia e virtuosismo.

La kermesse continuerà nel weekend nella stessa location. Sempre nel Cortile del Palazzo Municipale, venerdì 21 giugno alle ore 21, l’Ensemble Strumentale della Banda Musicale della Polizia di Stato, rinomata per le sue esibizioni, sia nei più celebri teatri che nelle piazze italiane e del mondo, suonerà il suo repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea.

Sabato 29 giugno alle ore 21:30, ancora nel cortile del Palazzo Municipale in via Roma, I Tenors di Napoli canteranno arie d’opera, classica napoletana e melodie. Del gruppo fanno parte Nazareno Darzillo, Achille Del Giudice, artista del Coro del Teatro dell’Opera di Roma, e Salvatore Minopoli, artista del Coro al Teatro dell’Opera di Roma.

Martedì 2 luglio alle ore 21 il festival torna sul sagrato del Duomo con la U.S. Naval Force, Europe and Africa – Allied Forces Band, diretta da Lieuetenant Commander Luslaida Barbosa, e mercoledì 3 luglio ore 21:30 con il concerto del pianista Mario Rosini, artista che ha suonato con grandi della musica internazionale come Pino Daniele, Mia Martini, Anna Oxa, Grazia di Michele, Rossana Casale, Tosca, Irene Grandi, Alex Britti, Simona Bencini, Gino Vannelli, Tino Martin, e scritto per Eduardo De Crescenzo e Massimo Ranieri.

Giovedì 4 luglio alle ore 21:30 nel cortile del Palazzo Municipale in via Roma ci sarà l’omaggio a Ennio Morricone di Nello Salza, musicista che ha affiancato il grande compositore per circa 40anni.

La kermesse si chiuderà domenica il 7 luglio alle ore 21 nel cortile Palazzo Tartaglione – Giuliano in via Crescenzo Grillo con la Part-Time Band che emozionerà il pubblico con un vasto repertorio di Lucio Battisti, cantautore considerato uno dei massimi autori ed interpreti nella storia della musica leggera italiana che con la sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani.

‘’Dopo il grande successo della Cena in bianco organizzata dall’Associazione Arma Aeronautica – ha affermato l’assessore alla Cultura e agli Eventi Lisa Froncillo – arriva il Nise Art Festival, format già sperimentato in due precedenti edizioni, diventato un appuntamento molto atteso per gli appassionati di musica e particolarmente sentito dalla cittadinanza. La nostra Amministrazione comunale è felice di poter accompagnare questo genere di eventi, frutto delle intuizioni di validissimi professionisti locali. Il maestro Antonio Gentile con questa sua ‘creatura’ consegna alla nostra Marcianise una iniziativa culturale di grande livello che crescerà sicuramente anche grazie alla preziosa sinergia che stiamo promuovendo sul territorio, facendo rete con le associazioni”.