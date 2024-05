Marcianise. Presentazione del libro “Punti di luce”

PRESENTAZIONE LIBRO PUNTI LUCE DI RAFFAELLA LANZETTA

Domani, martedì 14 maggio, alle ore 17 presso il Palazzo della Cultura in via Duomo si terrà la presentazione del libro ‘Punti Luce’ di Raffaella Lanzetta. Insieme all’autrice interverrà il sindaco Antonio Trombetta. L’evento sarà accompagnato dalle note del violino di Antonio Esposito.

L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi culturali promossi dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della campagna nazionale per la lettura, lanciata per la prima volta nel 2011 dal Centro per il Libro e la Lettura, diventata ormai un appuntamento fisso e giunta quest’anno alla quattordicesima edizione.

L’autrice in questa opera racconta i malesseri dell’anima, senza fare distinzione di pelle, di religione, malattia o salute, ricchezza o povertà. Sono punti luce, i suoi, nella rassegnazione dell’andare o meglio correre inesorabile. Semplicemente poesie per sentire vicino chi legge ritrovarsi in parole familiari, come al pranzo della domenica, tra i e sorrisi, saluti dicendosi “a presto”, per un quando che non arriva mai.

Raffaella Lanzetta è nata in provincia di Brescia, cresciuta nel casertano, ora vive a Roma. Si è laureata in Lettere classiche all’Università Federico II di Napoli. Dal 2001 lavora in Rai, prima per programmi come Porta a Porta, La Vita in Diretta, Tg1, attualmente per la Direzione Digital. Nel 2018 ha pubblicato la sua prima raccolta “Fammi diventare poesia” editore Chillemi e prefazione di Vincenzo Mollica. Con le sue poesie ha partecipato a diversi reading presso il Boscolo Hotel Esedra con il poeta Corrado Calabrò, Terrazza sul Mediterraneo presso il Museo di Latina, Parole al vento sul Lungotevere dell’Estate Romana patrocinato dal Comune di Roma, Poeti senza frontiere con l’avv. Angelo Sagnelli, per lo Spoleto Art Festival dei due Mondi, Tea Poetry presso il Teatro degli Eroi di Roma. Patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali ha ricevuto l’attestato d’onore al Teatro dei Dioscuri al Quirinale, con Insieme per l’arte a Giulianova dal Rotary Club distretto Abruzzo, Marche, Umbria e Molise Premio per la cultura 2018.