Marcianise . Presto 15 strade saranno interamente riqualificate

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Velardi ha definito il programma di interventi di manutenzione straordinaria delle strade con la pubblicazione delle determine di affidamento dei lavori.

Nei prossimi novanta giorni saranno riqualificate quindici arterie cittadine: via Cremona, via D’Annunzio, via Pisacane, via Galdieri, via Gemma, via Pascoli, via Iovine, via Galilei, via Tagliamento, via Piave, via Verona, via Belluno II tratto, via Santa Rita, via Santa Caterina, via San Ciro.

L’obiettivo dell’Amministrazione con questo primo step è di migliorare la viabilità a servizio delle scuole comunali, si tratta, infatti, di strade che si trovano tutte in prossimità di istituti scolastici. Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati anche altri due interventi, uno in via Petrarca e l’altro in via Mazzini, che rientrano in questo piano di riqualificazione.

Complessivamente saranno investiti circa 600mila euro per un tratto di 5 chilometri. Inoltre, la società che sta eseguendo gli scavi per potenziare la distribuzione dell’energia elettrica nelle civili abitazioni sta provvedendo al ripristino della viabilità esistente senza alcun costo per il Comune, come in via Busacca e via Volturno, un risultato frutto dei controlli e del confronto aperto dai tecnici comunali con la ditta.

Questa settimana sarà sottoscritto anche il contratto di affidamento dei lavori per la riqualificazione dei Grandi Assi, un appalto che consentirà il totale rifacimento di altri 5 chilometri di strade: viale Martin Luter King, viale Kennedy, Viale Gandhi, Viale Evangelista, Via Santella e via Leonardo Da Vinci. In questo caso l’apertura del cantiere è stata preceduta da un lavoro di georeferenziazione di tutte le arterie interessate dal progetto. La società incaricata ha eseguito una radiografia del sottosuolo per rilevare eventuali perdite e danneggiamenti della rete idrica per evitare poi interventi successivi. “Marcianise sarà un cantiere aperto con il rifacimento di oltre 10 chilometri di strade – ha dichiarato l’assessore alla Manutenzione, Francesco Tartaglione – quest’anno raccoglieremo i frutti di un intenso anno di programmazione in cui abbiamo innanzitutto cambiato il metodo di affidamento dei lavori, utilizzando strumenti in grado di garantire trasparenza agli iter amministrativi, con l’Albo on line delle ditte di fiducia dell’Ente e con l’introduzione del principio della rotazione. La riqualificazione delle strade resta comunque una priorità per l’Amministrazione guidata dal sindaco Velardi. Stiamo definendo i criteri per la prossima individuazione di ulteriori strade che dovranno essere oggetto di lavori. Nel piano triennale delle opere pubbliche sarà inserito un progetto di riqualificazione delle strade che investirà una parte significativa del territorio”.