Salgono a 8 i casi positivi al Covid 19 nella provincia di Caserta.

Ieri a Marcianise il primo caso. Si tratta di un uomo che si é sottoposto a tampone appena mostrati i sintomi. É stato quindi messo in atto il protocollo sanitario Asl in materia sia sul soggetto che su tutte le persone con cui costui sarebbe entrato in contatto. Attendiamo aggiornamenti.