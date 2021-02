Marcianise-Professoressa scelta dall’American Institute for Medical and Biological Engineering“

E’ marcianisana la professoressa universitaria di ingegneria biomedica e meccanica eletta membro dell’American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE). Tale riconoscimento di merito, associato ad una selezione di 2000 persone, è stato dato a Raffaella De Vita per aver contribuito significativamente alla ricerca. In particolare ella ha focalizzato l’attenzione all’attività industriale e all’istruzione nel campo medico e biologico. la docente,infatti, è entrata a far parte del dipartimento di ingegneria biomedica e meccanica del Virginia Tech come professore in visita nel 2006 e come membro della facoltà a tempo pieno un anno dopo. Attualmente è il capo dipartimento associato del dipartimento ed è il direttore del Soft Tissue Research: Experiments, Theory, and Computation by Hokies